В Крыму два человека пострадали при падении автомобиля с обрыва в море

15:43, 07 августа 2022, ПАИ

В Крыму автомобиль по неизвестным причинам сорвался с обрыва в море. Авария произошла в районе мыса Большой Атлеш, сообщает РИА Новости.

Машина, не переворачиваясь, падала носом вперед. По данным МЧС, это может свидетельствовать о том, что авто слетело с обрыва на высокой скорости.

В момент аварии в салоне находились мужчина и женщина. Первыми им на помощь пришли работники, находившиеся на мысе рыбацкого стана. Затем подоспели спасатели и медики. Спасатели вытащили пострадавших и передали бригаде скорой помощи.

«Женщина в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о том, чтобы отправить ее санавиацией в специализированное учреждение для оказания экстренной медицинской помощи. Мужчина пострадал меньше, он мог даже самостоятельно передвигаться», – уточнили в МЧС Крыма.