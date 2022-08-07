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Происшествия

В Крыму два человека пострадали при падении автомобиля с обрыва в море

Фото: МЧС Республики Крым

В Крыму автомобиль по неизвестным причинам сорвался с обрыва в море. Авария произошла в районе мыса Большой Атлеш, сообщает РИА Новости.

Машина, не переворачиваясь, падала носом вперед. По данным МЧС, это может свидетельствовать о том, что авто слетело с обрыва на высокой скорости.

В момент аварии в салоне находились мужчина и женщина. Первыми им на помощь пришли работники, находившиеся на мысе рыбацкого стана. Затем подоспели спасатели и медики. Спасатели вытащили пострадавших и передали бригаде скорой помощи. 

«Женщина в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о том, чтобы отправить ее санавиацией в специализированное учреждение для оказания экстренной медицинской помощи. Мужчина пострадал меньше, он мог даже самостоятельно передвигаться», – уточнили в МЧС Крыма.

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