Рыжий кот заявился в кабинет к директору великолукского лицея

15:49, 07 августа 2022, ПАИ

В кабинет к директору великолукского лицея пришёл рыжий кот. Об этом директор инженерно-экономического лицея Юлия Ярышкина рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вот такой неожиданный гость заявился прямо в кабинет директора Инженерно-экономического лицея на улице Заслонова и улегся рядом с заявлениями в школу», – сообщила Юлия Ярышкина и отметила, что это хороший знак.

К записи она прикрепила фотографию рыжего кота, который улёгся в коробку из-под бумаги. Комментаторы предложили взять кота в штат и предположили, что он мог бы ловить крыс. Юлия Ярышкина ответила, что крыс в лицее нет, но четвероногому они применение найдут.

Один из местных жителей уточнил, что кота зовут Батон и он уличный, обычно его видят в соседнем дворе.