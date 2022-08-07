Врач Нежданова заявила, что мороженое в жару снижает иммунитет

16:03, 07 августа 2022, ПАИ

Мороженое в жару не способно спровоцировать ангину, но может снизить иммунитет. Об этом в субботу, 6 августа, рассказала врач-педиатр Наталья Нежданова в беседе с агентством «Прайм».

По её словам, ангина вызывается патогенными бактериями или вирусами под воздействием неблагоприятных факторов. К ним относятся переохлаждение, аллергия, промокание ног, купание в холодной воде и т. д.

«Мороженое само по себе не опасно, но переохлаждение горла может снижать местный иммунитет, из-за чего активизируется болезнетворная флора», –пояснила специалист.