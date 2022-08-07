Диетолог дала советы по приготовлению грибов

17:28, 07 августа 2022, ПАИ

Грибы содержат достаточное количество питательных веществ, однако плохо усваиваются при неправильном приготовлении, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что россияне привыкли есть грибы в виде жюльена, что плохо сказывается на работе организма. «Там содержатся сыр и сметана – это тяжёлая пища для поджелудочной железы и печени. Жареные грибы с картошкой, луком – тоже очень большой удар по внутренним органам», – сказала врач в беседе с RT.

Она порекомендовала употреблять грибы в небольшом количестве. Также, по словам врача, лучше всего мелко порезать грибы или измельчить их до состояния муки и сделать из них соус. «Такой грибной соус будет давать аромат блюду и значительно проще усвоится, потому что разрушится хитиновая оболочка», – заключила специалист.