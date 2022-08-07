Борис Елкин поблагодарил железнодорожников за нелёгкий труд
Глава администрации Пскова Борис Елкин поблагодарил железнодорожников за нелёгкий труд и поздравил их с профессиональным праздником.
В Пскове расположен крупный железнодорожный узел: поезда связывают наш город с Москвой, Санкт-Петербургом, Петрозаводском, Мурманском и муниципалитетами Псковской области, отметил Борис Елкин.
«Спасибо специалистам за нелегкий труд, благодаря которому движение железнодорожных составов налажено и работает как часы! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия», – написал он в своем Telegram-канале.
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