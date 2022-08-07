Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Дновском районе
Сотрудники государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Псковской области 7 августа провели профилактический рейд на территории Дновского района, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе рейда сотрудники МЧС совместно с представителями органов социальной защиты разъяснили гражданам, проживающим на территории Дновского района, как обезопасить свой дом и не допустить пожара.
«Эти мероприятия направлены на профилактику возгораний и формирование культуры пожаробезопасного поведения как среди детей, так и среди взрослых», – отметили в пресс-службе ведомства.
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