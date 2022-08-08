Дополнительную остановку для двух автобусов организуют в Пскове 8 августа

09:33, 08 августа 2022, ПАИ

С 8 августа в Пскове организуют дополнительную остановку для автобусов, ездящих по маршрутам № 118 и 124, сообщили ранее в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«По многочисленным просьбам жителей Псковского района с 8 августа будет организована дополнительная остановка на перекрёстке с круговым движением улиц Л. Поземского и Волкова (вблизи дома № 11 на ул. Леона Поземского)», — отметили в комитете.

Данная мера позволит гражданам быстрее добираться до центра города через пешеходный мост у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).