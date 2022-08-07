Профсоюзы поздравили с праздником работников железных дорог

17:04, 07 августа 2022, ПАИ

С Днём железнодорожника от имени профсоюзного движения региона поздравил жителей Псковской области председатель облсовпрофа Игорь Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе профобъединения.

«Современному человеку сложно представить свою жизнь без транспорта, в том числе без возможностей, которые дает нам работа железных дорог. Однако самое главное, что эта важная и ответственная работа была бы невозможна без усилий сотен тысяч работников железной дороги, обеспечивающих своим трудом её беспрерывную работу», – отметил в своём поздравлении лидер региональных профсоюзов.

Игорь Иванов пожелал работникам железной дороги здоровья, процветания, успехов в труде и мирного неба над головой.