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Ветераны труда в Новосокольниках показали свои спортивные навыки

Спортсмены-ветераны в Новосокольниках. Фото газеты "Новосокольнический край".

На городском стадионе в Новосокольниках прошёл фестиваль ГТО, в котором принимали участие ветераны труда, сообщает Псковскому агентству информации газета «Новосокольнический край».

Проверить свои физические силы и выносливость отважились только мужчины. В программу фестиваля входили четыре испытания: прыжок в длину, наклон туловища из положения стоя, подтягивание на перекладине и поднимание туловища из положения лежа.

Все участники проявили волю к победе, выложились на 100%. По итогам всех состязаний первым стал Владимир Фёдоров. Второе место занял Юрий Емельянов, а третье - Андрей Воробьев . Стоит отметить, что Андрей Воробьев  пришёл на фестиваль как болельщик, но тоже решил проверить свои силы.

Лучшим в дисциплине наклон туловища из положения стоя стал Владимир Фёдоров. Лучшим в подтягивании - Юрий Емельянов, а в прыжках в длину и поднимании туловища из положения лежа - Андрей Воробьёв.

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