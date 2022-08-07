В Бежаницах прошел активный мастер-класс по танцам в стиле хип-хоп
С концертной программой приехали гости из псковского хип-хоп центра «Хоть отбавляй», сообщает газета «Сельская новь».
Совместно с танцормами выступили и бежаницкие ребята, которые ходят на брэйк-данс. Стоит отметить, что гости-профессионалы провели мастер-класс в стиле хип-хоп, в котором приняли участие юные жители района.
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