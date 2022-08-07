Псковский художник раскрасил стену здания в Гдове
В Гдове ко Дню города предприниматель украсил стену своего здания, которое находится в центре города, сообщает Псковскому агентству информации газета «Гдовская заря».
Борис Свиридов предоставил псковскому художнику Юрию Архипову поле для работы – фасад здания. На стене монументальной живописью изображена «Встреча трёх веков»: Александр Невский с дружинником, герой Великой Отечественной Войны и боец специальной военной операции.
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