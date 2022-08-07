Повалившееся дерево, сбитый дорожный знак: жители области публикуют фото после ливней

19:32, 07 августа 2022, ПАИ

Последствие вчерашней стихии жители области публикуют в социальных сетях, делится с Псковским агентством информации газета «Плюсский край».

В группе Вконтакте «Ляды и их окрестности» подписчики разместили фотографии состояния дороги от Детково до Заянья. Сообщается, что в Плюсском районе повалено около двадцати деревьяв, сбит дорожный знак деревни Заянья, а также поврежден поклонный крест.