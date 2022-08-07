Футболисты Пустошки одержали победу на чужом поле

19:52, 07 августа 2022, ПАИ

Пустошкинский футбольный клуб «Темп» в очередном матче Чемпионата Псковской области по футболу одержал еще одну победу, четвертую подряд, сообщает группа по футболу «Мини футбол г.Пустошка».

Футболисты Пустошки обыграли себежан на их поле 9:1 (3:0). Футболисты «Темпа» досрочно за два тура обеспечили себе выход в полуфинал нынешнего розыгрыша Чемпионата области.