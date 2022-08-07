Выставка картин из соломы открылась в Плюссе

20:37, 07 августа 2022, ПАИ

В рамках проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 95-летию района, в районной библиотеке открылась выставка «Творчество и вдохновение», на которой были представлены 60 картин, выполненных из необычного материала санкт-петербургской студией флористики «Волшебная соломка», сообщает редакция газеты «Плюсский край».

Посетители выставки смогли не только воочию убедиться, как простой на первый взгляд материал – солома – в умелых руках превращается в шедевры творчества – картины, яркие, неповторимые, согревающие своей теплотой, – но и поближе познакомиться с руководителем студии флористики Георгием Энгельсе.

Георгий Павлович рассказал об истории своего увлечения, переросшего в профессиональную деятельность, поделился секретами и деталями техники создания работ из соломки.