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Общество

Выставка картин из соломы открылась в Плюссе

Выставка картин из соломы. Фото редакции «Плюсский край».

В рамках проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 95-летию района, в районной библиотеке открылась выставка «Творчество и вдохновение», на которой были представлены 60 картин, выполненных из необычного материала санкт-петербургской студией флористики «Волшебная соломка», сообщает редакция газеты «Плюсский край».

Выставка картин из соломы. Фото редакции «Плюсский край».

Посетители выставки смогли не только воочию убедиться, как простой на первый взгляд материал – солома – в умелых руках превращается в шедевры творчества – картины, яркие, неповторимые, согревающие своей теплотой, – но и поближе познакомиться с руководителем студии флористики Георгием Энгельсе.

Георгий Павлович рассказал об истории своего увлечения, переросшего в профессиональную деятельность, поделился секретами и деталями техники создания работ из соломки.

Выставка картин из соломы. Фото редакции «Плюсский край».

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