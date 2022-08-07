Дефиле с необычными шляпами прошло в Бежаницах
В Бежаницах отмечают День посёлка. Одним из необычных выступлений стало дефиле под названием «Дело в шляпе». Женщины демонстрировали различные яркие, большие и маленькие шляпки из своих коллекций.
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