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Общество

В Гривский дом-интернат гости подарили постояльцам внимание и радость

Встреча в Гривском доме-интернате. Фото редакции газеты «Островские вести».

В Гривском доме-интернате для престарелых и инвалидов с людьми, проживающими в нем, прошла встреча с секретарем районного Совета ветеранов Валентиной Голомедовой, председателем Совета бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей Людмилой Васильевой, ветераном Вооруженных Cил и поэтом, действительным членом Русского литературного клуба Геннадием Смирновым, а также Татьяной Анопа, библиотекарем Островской центральной районной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации  сообщает газета «Островские вести».

Геннадий Смирнов прочитал нашим землякам стихотворения о войне, любви, семье, были и юмористические стихи, басни. Людмила Васильева рассказала о себе и своей деятельности в Совете БНУ. Татьяна Анопа исполнила несколько военно-патриотических песен: «Катюша», «Синий платочек», а также прочитала стихи Ольги Берггольц и Константина Симонова.

«Зрители были растроганы до слез. Мероприятие оставило приятные воспоминания в их сердцах. В завершение концерта участникам мероприятия вручили коврики ручной работы, связанные жительницей дома-интерната» – рассказали в Островской центральной районной библиотеке.

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