Студентка из Великих Лук завоевала серебро в чемпионате «Молодые профессионалы»

21:30, 07 августа 2022, ПАИ

Студентка Великолукского медицинского колледжа Елизавета Шабанова завоевала серебро 10-го Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает Псковскому агентству информации газета «Великолукская Правда.Новости».

Елизавета Шабанова учиться на направлении «Сестринского дела» на первом курсе. Участие принимала в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Студентка делится, что трудности были и в самом начале, при подготовке: «Мне было трудно изучать алгоритм непростых манипуляций и изучать заболевания, о которых знала немного, но благодаря моему преподавателю мы справились. Также, нужно было побороть стресс при изучении материала, подготовки манипуляций и при выступлении на чемпионате».

Одним из важных факторов подготовки Елизавета считает, стремление побороть стресс при изучении тем и при самом выступлении.

Главным своим достижением считает полученный опыт и возможность отстоять честь вуза на Национальном финале «WorldSkills».

«Я получила огромный опыт, навыки правильного общения с пациентом, узнала много новой и интересной информации, научилась выполнять непростые манипуляции и пополнила свой скромный багаж знаний в своей будущей профессии», – рассказывает студентка.

Елизавета также поделилась, что техническое оснащение колледжа позволяет готовиться к чемпионатам и конкурсам.