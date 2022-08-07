Осужденные ИК-3 трудоустроены на сельскохозяйственные работы

21:51, 07 августа 2022, ПАИ

Производственная база ИК-3 располагает необходимой техникой для оказания услуг по заготовке сена и сенажа.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области Псковскому агентству информации, в автопарке ИК-3 УФСИН России по Псковской области имеется вся необходимая сельскохозяйственная техника и специальное оборудование для выполнения сезонных полевых работ. Техника приобретена в рамках федеральной целевой программы развития производственной деятельности в уголовно-исполнительной системе.

С целью увеличения объемов производства и обеспечения трудозанятости осужденных в учреждении ведется работа по информированию организаций и предприятий Себежского района о предоставлении услуги.Первый договор подряда уже заключен с одним из личных подсобных хозяйств. Планируется произвести укладку в рулоны более 20 т сена.

Отметим, для выполнения договора и оказания услуг на участке сельхозугодий трудоустроены осужденные, которые, получая заработную плату, тем самым имеют возможность погашать исковые обязательства перед потерпевшими.