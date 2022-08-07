Долгие годы вместе: в Бежаницах поздравили супругов с юбилеями совместной жизни

22:13, 07 августа 2022, ПАИ

В День поселка Бежаницы притягательными для взглядов стали семейные пары-юбиляры, сообщается газета «Сельская новь».

Пары-юбиляры получили поздравления и подарки.

Прожившие вместе 25 лет Ольга Викторовна и Александр Викторович Васильевы, Наталья Анатольевна и Андрей Владимирович Матвеевы.



Но главными в семейной номинации всё же стали отметившие 50-летие совместной жизни Ирина Григорьевна и Владимир Анатольевич Кононовы. Ну, а самыми обворожительными на сцене стали две молодые семьи. Анна и Владимир Щукины зарегистрировали свой брак 30 июля, а Ангелина и Артём Никифоровы обручились накануне Дня посёлка, 6 августа.

С добрыми напутственными словами перед молодожёнами выступила Ольга Васильева. Она пожелала долгой счастливой семейной жизни и встретиться на праздничной сцене через 25 лет!