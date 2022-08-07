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Коллектив ЖД станции Псков – Остров справляется с поставленными задачами

Коллектив станции Остров слева направо: Ирина Павловна Петрова, Татьяна Александровна Франченкова, Федор Станиславович Качуров, Светлана Геннадьевна Данилова, Анна Александровна Ленченкова, Виктория Владимировна Петрова.

Небольшой коллектив старейшей железнодорожной станции, открытой на участке Псков – Остров в 1860 году, с поставленными задачами справляется, сообщает Псковскому агентству информации газета «Островские вести».

Сегодня в коллективе трудятся восемь сотрудников, все профессионалы своего дела: семеро дежурных и начальник станции.

Благодаря их ежедневной кропотливой работе, эта небольшая транспортная артерия, связывающая наш регион с Прибалтикой, обеспечивающая грузовые перевозки к центру России, работает стабильно. И это несмотря на то, что сегодня станция переживает далеко не лучшие времена.

К сожалению, пассажирских поездов на участке Псков – Пыталово нет. Но благодаря вниманию руководства к вопросам организации и оптимизации работы, объемы грузоперевозок остались на уровне прошлого года. Всего до восьми грузовых поездов в сутки следуют через нашу станцию.
Помимо перечисленных ведутся и ремонтные работы подъездных путей. Деревянные шпалы заменяются на железобетонные. Так, выполнена большая часть капитального ремонта на воинской железнодорожной ветке в Острове-2.

«Большой опыт работы, добросовестное отношение к делу, взаимовыручка помогают коллективу справляться с поставленными задачами. В тесном сотрудничестве мы продолжаем работать с партнерами. Основными на данный момент являются: ООО «ДорСтройСервис»,ООО «Островский Гортопсбыт», ООО «Псковтрансгаз», воинские части.

Кроме того, коллектив осуществляет внутренние работы по станции: отправление и пропуск поездов, расформирование, накопление и формирование составов, подачу вагонов к местам погрузки и выгрузки, грузовые операции и многое другое. Работы хватает всем», – рассказывает начальник станции Остров Рустам Рузиев.

Среди положительных моментов руководитель отметил наставническую деятельность коллектива. Все сотрудники имеют профессиональное образование, большой опыт работы, которым готовы поделиться со студентами вузов и техникумов. В этом году на практику ожидают двух молодых специалистов.

В этом году коллектив станции Остров вышел на нового партнера с долгосрочным сотрудничеством. Новый партнер предложил станции реконструкцию и ремонт подъездного пути, а в дальнейшем транспортировку зерна железнодорожным транспортом. Это принесет станции увеличение объемов грузоперевозок, новые рабочие места.

Рустам Рузиев поделился еще одной хорошей новостью. Поскольку большие и светлые помещения зала ожидания и бывшей столовой станции Остров на первом этаже простаивали без дела, дирекция пассажирских обустройств подготовила помещения для рабочих кабинетов, раздевалок, душевых и спортивного зала. Теннисные столы, велотренажер и другое спортивное оборудование ждут работников станции. Месяца через два и ремонт будет полностью завершён.

Начальник станции выражает благодарность работникам пути, чей дружный коллектив под руководством молодого дорожного мастера Константина Шейко и бригадира Федора Качурова, обеспечивают содержание пути для безопасного движения поездов.
Накануне профессионального праздника Дня железнодорожника коллектив станции передает поздравления своим наставникам – ветеранам-железнодорожникам.

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