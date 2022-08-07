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Общество

Творческий подход к своим общественным территориям оценили в Бежаницах

За лучшую организацию различных территорий в Бежаницах были награждены активные жители. Фото редакции «Сельская новь».

За месяц до праздника администрацией городского поселения «Бежаницы» был объявлен конкурс по номинациям: «Лучший палисадник», «Лучший индивидуальный жилой дом», «Лучший балкон», «Лучший двор многоквартирного дома» и «Лучший руководитель организации, внёсший наибольший вклад в благоустройство рп Бежаницы». Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Сельская новь».

По итогам заседания конкурсной комиссии в номинации «Лучший палисадник» было принято решение вместо одного победителя определить пятёрку лучших, так как участников было очень много. Глава администрации городского поселения «Бежаницы» Валерий Захаров вручил Благодарственные письма и ценные подарки за образцовый дворовой дизайн: Наталье Ивановой, ул. Смольная, д. № 188; Ирине и Владимиру Кононовым, ул. Ивановская, д. № 48; Юлии Попа, ул. Мира, д. № 15; Наталье и Андрею Родионовым, ул. Стрепетова, д. № 29; Наталье и Семёну Кольцовым, ул. Тихая, д. № 6, кв.2.

Победителем в номинации «Лучший индивидуальный жилой дом р.п. Бежаницы» признан дом Надежды Кондратьевой и Павла Рябинина по адресу ул. Аэродромная, д. № 28.Благодарственные письма и ценные подарки за образцовое содержание дома и придомовой территории вручены Валентине Яковлевой, ул. Луговая, д. № 6 и Валентине Карасёвой, ул. Смольная, д. № 65.В номинации «Лучший балкон» комиссией принято решение победителя не определять, а второе и третье места поделить между Ольгой Дмитриевой, ул. Красных Зорь, д. № 7, кв. 14 и семьёй Захаровых, ул. Советская, д. № 71А.

Победителем в номинации «Лучший двор многоквартирного дома в рп Бежаницы» стал двор расположенный на ул. Пионерская, д. 4. Награждены Галина и Виктор Смирновы и Светлана и Николай Кузнецовы.Благодарственные письма и ценные подарки за образцовое содержание придомовой территории многоквартирного дома так же получили представители дома № 7а на ул. Дружбы и дома № 9 на ул. Смольная.

Победителями в номинации «Лучший руководитель организации, внёсший наибольший вклад в благоустройство рп Бежаницы» стали директор Бежаницкого филиала ГБУ ПО «Управление автомобильных дорог Псковской области» Игорь Беляков, председатель Совета Бежаницкого райпо Виктор Смирнов и индивидуальный предприниматель Валентин Байков.

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