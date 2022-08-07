16 художник из разных стран показали свои работы на выставке в Арт-резиденции «Кебь»

23:05, 07 августа 2022, ПАИ

Экс-заместитель главы администрации Псковского района Виктор Герасимов побывал на выставке, посвященной международной творческой экспедиции «Псков 2022», и рассказал о своих впечатлениях.

В течение недели гости области знакомились с традициями, богатой культурой и красотой Псковской области. Экспедиция позволила расширить сотрудничество в сфере художественного искусства, а также положила начало творческого сотрудничества.

Студенты и аспиранты Санкт-Петербургской академии художеств из 16 стран предоставили свои работы с видами Пскова, Изборска, Мелётова. Также на полях резиденции звучала русская музыка и русские народные песни.

«Спасибо радушным хозяевам за тёплый приём», – поделился на своей личной странице Вконтакте Виктор Герасимов.