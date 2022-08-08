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Общество

Траты россиян на товары к школе выросли на 20%


Во второй половине июля россияне стали тратить на покупку «школьного набора» для своих детей на 20% больше по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс».

По данным аналитиков, в среднем на сборы ребенка в школу россияне тратили 13 919 рублей. На эти деньги родители покупали набор первоклассника, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, рюкзак, школьную форму, рубашку, брюки или юбку и обувь.

В этом году на комплект канцелярских принадлежностей для первоклассника россияне тратили на 9% больше, чем в прошлом, — в среднем по 859 рублей. Рюкзак для школьника обходился в 1954 рубля, что на 14% дороже.

Средний чек на школьную форму вырос на четверть, до 3 011 рублей. Детские туфли или ботинки обошлись в 1 823 рубля, рост трат на них по сравнению с прошлым годом составил 15%, кроссовки для занятий физкультурой — в 2 279 рублей, или на 10% дороже.

Все больше родителей начинают приобретать необходимое заранее и выбирают для этого маркетплейсы и интернет-магазины, стремясь сэкономить деньги и время, отметили эксперты. Это подтверждают данные самих онлайн-площадок: только на Wildberries продажи товаров для школы выросли во второй половине июля на 51% по сравнению с прошлым годом.

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