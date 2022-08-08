Онлайн-семинар «История Второй мировой войны: противодействие попыткам фальсификации истории» проведут ПсковГУ и ЮФУ

09:16, 08 августа 2022, ПАИ

Участники федеральной программы «Приоритет-2030» Псковский государственный университет и Южный федеральный университет проведут международный научно-образовательный онлайн-семинар «История Второй мировой войны: противодействие попыткам фальсификации истории». Мероприятие состоится 7 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Цель семинара — сохранение исторической памяти посредством изучения документов и материалов, связанных с историей Второй мировой войны, формирование патриотического сознания у молодого поколения России и Белоруссии, установление и развитие научной коммуникации между исследователями Союзного государства.

Партнёры семинара — Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, институт США и Канады РАН, отделение Российского исторического общества в Пскове, электронный научный журнал «Метаморфозы истории».