Энергетики Псковской ГРЭС проведут ремонтные работы в тепловых сетях

09:47, 08 августа 2022, ПАИ

C 15 по 28 августа будет произведена остановка теплофикационного оборудования Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» для подготовки объектов теплоснабжения Дедовичей к предстоящему отопительному сезону. На время работ в посёлке будет ограничена подача горячей воды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале ПАО «ОГК-2» – Псковской ГРЭС.

В этот период планируется заменить 82 погонных метра подземного участка магистрального трубопровода в районе жилых домов № 3, 7 и 9 на улице Октябрьской, провести ремонт и ревизию секционных задвижек, дренажей и воздушников на всей протяжённости тепловых сетей, устранить дефекты, выявленные по итогам гидравлических испытаний. Все работы будут выполнены с восстановлением повреждённой дорожной инфраструктуры.

«Специалисты электростанции проведут весь спектр мероприятий, необходимых для стабильного функционирования системы теплоснабжения посёлка в осенне-зимний период, — отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич. — Высокоэффективные отечественные материалы, которые мы используем в работе, повысят энергоэффективность тепловой сети и увеличат срок её службы».