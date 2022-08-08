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Общество

Строительство многофункциональной спортплощадки продолжается в деревне Ершово Псковского района

Строительство многофункциональной спортивной площадки продолжается в деревне Ершово Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

На днях строящийся объект посетили глава Псковского района Наталья Фёдорова и депутат районного Собрания Михаил Яников.

В настоящее время на площадке активно ведутся планировочные и дренажные работы. Из-за сложного рельефа территории руководители и подрядчик рассмотрели возможность изменения плана размещения площадок.

Напомним, строительство ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Объект планируется сдать в третьем квартале 2022 года.

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