Аудиоверсии бестселлеров и бесконтактная библиотека: что предлагает псковичам обновлённая «Василёвка»

14:09, 03 сентября 2026, ПАИ

Современная библиотека - это уже не только стеллажи с книгами и тихий читальный зал. В Пскове читатель может самостоятельно выбрать издание и взять его домой, заказать книгу онлайн, бесплатно получить аудиоверсию или прийти на кинопоказ и экскурсию. О новых возможностях муниципальных библиотек рассказала директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко в программе «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Одной из площадок, где особенно заметны изменения, стала историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва. Здесь появился открытый абонемент, электронный читательский билет и электронная книговыдача. Благодаря этому читатель может самостоятельно выбрать книгу и взять её домой. «Такого в муниципальных библиотеках еще не было», - отметила Людмила Слабченко.

По её словам, библиотека сегодня может стать хорошей альтернативой покупке книг, особенно с учётом их стоимости. «Отмечу, что сейчас хорошие книги стоят недешёво, поэтому библиотека – отличный выход», - сказала директор ЦБС Пскова. Получить книгу можно и без предварительного похода в библиотеку. Читатель имеет возможность заказать нужное издание онлайн, а затем прийти и забрать его. Такая система позволяет одним из первых получить интересующую новинку - именно это, по словам Людмилы Слабченко, ценят многие читатели.

«Также можно бесплатно получить доступ к аудиокнигам и читать-слушать ее в течение двух недель. Многие просто не знают о том, что такие возможности существуют», - рассказала Людмила Слабченко.

При этом библиотека давно вышла за рамки исключительно книжного пространства. Следить за её жизнью можно с помощью интерактивной афиши. В ней собрана информация о мероприятиях, которые проходят на площадках «Василёвки».

В числе таких проектов — «Кино в „Октябре“». Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва располагается в здании бывшего кинотеатра, поэтому здесь решили сохранить связанную с ним традицию кинопоказов. Ближайший показ состоится 13 сентября в 15:00 — зрителям покажут фильм «Кин-дза-дза».

Ещё одно направление - знакомство с историей Псковской области. В библиотеке работает интерактивный музей по истории региона, а в сентябре желающие смогут отправиться на экскурсию «Псков - город-воин, город-герой». Экскурсии состоятся 5, 12 и 19 сентября. Записаться на них могут как организованные группы, так и посетители, которые хотят прийти самостоятельно.

Таким образом, библиотека предлагает сразу несколько способов провести здесь время: выбрать и взять домой обычную книгу, получить электронное издание, посмотреть кино, познакомиться с историей региона или посетить тематическую экскурсию.

Узнать обо всех мероприятиях можно на сайте библиотеки. Кроме того, для тех, кто предпочитает традиционный формат, в здании сохраняется и бумажная афиша - её можно найти при входе.