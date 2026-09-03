Псковские росгвардейцы поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского

13:49, 03 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Свято‑Троицком кафедральном соборе Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Великомученик Спиридон почитается как покровитель нуждающихся и обездоленных, скорый помощник страждущих. Росгвардейцы смогли приложиться к ковчегу с мощами и вознесли молитвы.

«Такие мероприятия имеют большое значение для наших сотрудников и военнослужащих Росгвардии, – отметил представитель ведомства. – Они помогают сохранить связь с духовными традициями, укрепить нравственные ориентиры и осознать глубину служения Отечеству».

Ранее сообщалось, что 20 тысяч верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунтского за время её пребывания в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Пребывание святыни на Псковской земле завершилось 2 сентября.