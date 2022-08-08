Руководитель молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» поделился своими ожиданиями от проекта

10:27, 08 августа 2022, ПАИ

Начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ, руководитель молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» Василий Фролов поделился своими ожиданиями от проекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«В настоящее время, к сожалению, крайне мало научного и научно-популярного контента, направленного на популяризацию географического, исторического и культурного наследия народа сето, — отметил он. — Такой бесценный материал можно добыть и создать только в результате организации и проведения экспедиции (полевого исследования) на территории проживания этого уникального финно-угорского народа, которому удалось сохранить старинный пласт своей культуры, выраженный в фольклоре, одежде, народном ремесле и уникальных традициях».

Историк выразил надежду на то, что по итогам медиаэкспедиции команде проекта удастся создать уникальный авторский научный и научно-популярный продукт (научные и научно-популярные статьи, электронную базу данных, видео- и аудиоролики), который вызовёт широкий интерес не только у специалистов (географов, историков, филологов), но и у простой молодёжи.

В настоящий момент команда проекта работает над подготовкой экспедиции, формирует состав её участников, составляет маршрут, а также решает ряд важных организационных вопросов.

Напомним, что проект молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» стал победителем грантового конкурса Русского географического общества в 2022 году и реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».