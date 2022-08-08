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Общество

РСХБ снизил ставки по потребкредитам: минимальная ставка составляет 5,5%

Россельхозбанк снизил ставки по программам потребительского кредитования. Общее снижение ставок составило до 1 процентных пункта, минимальная ставка по таким программам с 5 августа составляет 5,5 % годовых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

Потребительский кредит на любые цели на новых условиях можно получить на срок до 5 лет в сумме до 5 млн рублей. Минимальная ставка в рамках кредита «Пенсионный» также составит 5,5 % годовых. Такой кредит доступен клиентам-пенсионерам в возрасте до 75 лет на сумму до 3 млн рублей.

Оформить потребительский кредит можно по одному документу – при предъявлении паспорта гражданина РФ, в случае если клиент получает зарплату и (или) пенсию на карту Россельхозбанка или если у него есть подтверждённая запись на портале госуслуг. Оформление по одному паспорту доступно также прочим клиентам при сумме кредита до 300 тысяч рублей.

«Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. Сегодня мы предлагаем широкую линейку кредитных продуктов, в которой каждый клиент может подобрать себе подходящий вариант. Снижение ставок сделает их ещё доступнее», – отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

Оформить кредит и произвести другие банковские операции можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

Подробную информацию о продуктах можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте Россельхозбанка.

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