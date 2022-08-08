О развитии лёгкой атлетики в Псковской области говорят в медиацентре ПАИ

12:01, 08 августа 2022, ПАИ

8 августа в 12:00 в медиацентре ПАИ проходит встреча с серебряным призёром чемпионата России Натальей Спиридоновой.

Какие высоты спортсменка готовится завоевывать в будущем, как лёгкая атлетика развивается в Псковской области, растут ли новые звёзды в регионе, как у нас идёт набор в легкоатлетические секции — на эти и другие вопросы помимо самой чемпионки отвечают председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов, директор МБУ «СШОР «Надежда» Сергей Кравченко, тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатерина Алексеева.