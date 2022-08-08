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Какие мероприятия пройдут в библиотеках Псковской области в августе

В Псковской области продолжаются мероприятия в рамках всероссийского проекта «Культура для школьников». Последний месяц школьных каникул посвящён популяризации книг и чтения, формированию чувства патриотизма и гражданственности, любви к малой родине, а также знакомству с краеведческими ресурсами библиотек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в течение всего месяца будут проходить виртуальные экскурсии по ресурсу «Знаменитые люди культуры России на карте Псковской области».

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина приглашает школьников на экскурсии в музей романа «Два капитана».

Обзор книжных новинок «Книжные тренды» предложит Гдовская районная центральная библиотека имени Л. И. Малякова.

Для юных читателей Красногородского района в библиотеке пройдёт конкурсная программа «Рыбак рыбака видит издалека» и краеведческий час «Мой край, как ты мне дорог».

В Бежаницкой центральной районной библиотеке имени А. П. Философовой ребята обсудят творчество Ю. П. Казакова на литературном часе «Слово о писателе», посвящённом 95-летию со дня его рождения.

Беседа к 78-летию со дня образования Псковской области «Край Псковский, неповторимый» запланирована в детской библиотеке межпоселенческого библиотечного объединения Локнянского района. В учреждении также пройдёт краеведческий час ко дню образования посёлка Локня «Страницы истории нашего посёлка».

В Новоржевском районном культурно-спортивном комплексе для детей пройдёт познавательный час «Уроки Деда Краеведа».

Комплекс мероприятий в областных, районных и местных библиотеках будет посвящён Дню государственного флага РФ.

С программой мероприятий проекта «Культура для школьников» на август можно ознакомиться здесь.

Напомним, проект «Культура для школьников» нацелен на повышение общего уровня знаний детей о культурном богатстве страны, на развитие художественного вкуса, вовлечение школьников в культурный контекст посредством увлекательных образовательных технологий, на разработку и внедрение нового формата культурного просвещения молодёжи.

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