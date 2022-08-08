Ещё один человек потерялся в Гдовском районе
По информации МЧС Псковской области, 7 августа в 20:35 в Гдовском районе у деревни Молоди в лесном массиве проведены поиски потерявшегося 56-летнего мужчины.
Напомним, в Гдовском районе в деревне Трутнево уже восьмь дней ищут пропавшего мужчину.
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