Почти на 17% уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день

11:35, 08 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 252 человека. Это на 16,8 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

7 августа в стране выявлено 17 862 новых случая заболевания коронавирусом, вылечился 8 721 человек, умерло 45 пациентов.

Всего по состоянию на 8 августа в России выявлен 18 730 561 случай заболевания коронавирусом, 18 048 076 человек выздоровело, 382 786 — умерло.