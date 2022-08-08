Почти на 17% уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 252 человека. Это на 16,8 % меньше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
7 августа в стране выявлено 17 862 новых случая заболевания коронавирусом, вылечился 8 721 человек, умерло 45 пациентов.
Всего по состоянию на 8 августа в России выявлен 18 730 561 случай заболевания коронавирусом, 18 048 076 человек выздоровело, 382 786 — умерло.
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