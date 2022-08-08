Во время реставрации церкви Михаила Архангела был найден кирпич с немецким клеймом

11:52, 08 августа 2022, ПАИ

Во время реставрации церкви Михаила Архангела, которая находится на улице Советской, 18, были найдены артефакты, среди которых кирпич с немецким клеймом. Все изразцы будут отправлены на исследование, в котором будут устанавливать мастерские, где они были сделаны. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала заместитель директора – начальник службы управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», действительный член ИКОМОС Мария Лисенкова.

«Многие изразцы были произведены в Пскове. Исследования найденных артефактов будут продолжены. Пока был найден один кирпич с немецким клеймом, на данный момент мы не смогли найти в Пскове повторов таких изразцов», — прокомментировала Мария Лисенкова.

Она также отметила, что на данный момент исследована небольшая территория, предстоит исследовательская работа, будут привлекаться археологи. Все найденные керамические образцы относятся к позднему периоду XIX-XX веков. Мария Лисенкова добавила, что именно в этот период были значительные перестройки.