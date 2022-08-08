Псковские полицейские получили благодарственное письмо из вьетнамского посольства

11:54, 08 августа 2022, ПАИ

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области получили благодарственное письмо из посольства Социалистической Республики Вьетнам в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства поблагодарили полицейских за сотрудничество и оперативную помощь гражданам Вьетнама, находящимся и проживающим на территории нашей страны, а также за созданные благоприятные условия для временно задержанных иностранцев.

В УВМ России по Псковской области в свою очередь отметили, что дальнейшее взаимодействие с представителями Республики Вьетнам будет также организовано на достойном уровне.