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Общество

Псковские полицейские получили благодарственное письмо из вьетнамского посольства

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области получили благодарственное письмо из посольства Социалистической Республики Вьетнам в РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Сотрудники ведомства поблагодарили полицейских за сотрудничество и оперативную помощь гражданам Вьетнама, находящимся и проживающим на территории нашей страны, а также за созданные благоприятные условия для временно задержанных иностранцев.

В УВМ России по Псковской области в свою очередь отметили, что дальнейшее взаимодействие с представителями Республики Вьетнам будет также организовано на достойном уровне.

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