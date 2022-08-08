Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стала известна программа летней исторической школы, которую организует ПсковГУ в рамках форума «Истоки»

Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России» пройдёт в Печорах и Самолве с 8 по 13 августа. Тематическая смена организована в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», работа которого по поручению президента РФ Владимира Путина стартовала 1 августа и продолжится до 8 октября. Инициаторами создания молодёжного лагеря являются губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Летняя историческая школа объединит ведущих российских учёных, известных общественных и государственных деятелей. На её площадке пройдут обучение более 100 студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей вузов России и Белоруссии. Школу организует и проводит Псковский государственный университет в рамках реализации госзадания Министерства науки и высшего образования РФ на тему «Проведение комплекса мероприятий по организации федерального молодёжного лагеря в Псковской области и обеспечения реализации проекта «Без срока давности».

Программа

Понедельник, 8 августа:

  • до 13:00 – приезд участников, регистрация, распределение участников по группам. Посещение Псково-Печерского монастыря;
  • 13:00-14:00 – обед;
  • 14:00-15:00 – квест на территории форума (сбор у сцены);
  • 15:00-15:40 – приветствие участников форума;
  • 16:00-16:40 – встреча участников школы с председателем правления Российского исторического общества, исполнительным директором фонда «История Отечества» Константином Могилевским;
  • 16:40-17:35 – вводная лекция, проводит директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов;
  • 17:35-19:00 – гостевая лекция, ведёт заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин;
  • 19:00-20:00 – ужин / время для личного развития;
  • 20:00-22:00 – проектный интенсив «#ForPost»: установочная сессия, командообразование;
  • 22:30-00:00 – подготовка ко сну.

Вторник, 9 августа:

  • 7:15-7:30 – подъём;
  • 7:45-8:15 – общая зарядка;
  • 8:15-9:00 – завтрак;
  • 9:00-9:15 – общая карта дня;
  • 9:15-13:00 – проектный интенсив «#ForPost»;
  • 13:00-14:00 – обед;
  • 14:00-15:30 – проект «Без срока давности» в образовательной и молодёжной повестке, ведёт директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмила Алиева;
  • 14:00-15:30 – образовательный семинар, ведёт старший преподаватель кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Татьяна Филиппова;
  • 16:00-17:00 – встреча Сергея Кириенко с участниками форума на тему «Сохранение исторической правды – основа системы патриотического воспитания»;
  • 17:00-18:00 – открытие школы исследователей;
  • 19:00-20:00 – ужин;
  • 20:00-21:30 – спортивная программа / культурная программа;
  • 20:00-21:30 – мастер-класс по плетению браслетов;
  • 20:00-22:00 – встреча с отцом Анастасием;
  • 22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.

Среда, 10 августа:

  • 7:15-7:30 – подъём;
  • 7:45-8:15 – общая зарядка;
  • 8:15-9:00 – завтрак;
  • 9:00-9:15 – общая карта дня;
  • 9:15-13:00 – проектный интенсив «#ForPost»;
  • 13:00-14:00 – обед;
  • 14:00-16:00 – научно-образовательный семинар, ведёт и. о. директора Государственного архива Псковской области, председатель отделения Российского исторического общества в Пскове Наталья Исакова;
  • 14:00-16:00 – образовательная лекция, ведёт заведующая научно-образовательной лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич;
  • 16:00-18:00 – игра «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;
  • 16:00-18:00 – тренинг «Дипломатия переговоров»;
  • 18:00-19:00 – мастер-класс «Как разработать онлайн-урок?»;
  • 18:00-19:00 – исторический квиз;
  • 19:00-20:00 – ужин;
  • 20:00-22:00 – спортивная программа / культурная программа;
  • 20:00-22:00 – мастер-классы / творческие мастерские;
  • 21:00-22:30 – дискотека;
  • 22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.

Четверг, 11 августа:

  • 7:15-7:30 – подъём;
  • 7:45-8:15 – общая зарядка;
  • 8:15-9:00 – завтрак;
  • 9:00-9:30 – общая карта дня;
  • 9:30-12:00 – выезд в деревню Самолву;
  • 12:00-14:00 – общественно-полезная программа в деревне Самолва (участие в создании эколого-просветительской тропы);
  • 14:00-14:45 – полевой обед / обед на территории форума;
  • 14:45-18:00 – отъезд из деревни Самолва;
  • 19:00-20:00 – ужин;
  • 20:00-22:00 – спортивная программа / культурная программа;
  • 20:00-22:00 – мастер-классы / творческие мастерские;
  • 22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.

Пятница, 12 августа:

  • 7:15-7:30 – подъём;
  • 7:45-8:15 – общая зарядка;
  • 8:15-9:00 – завтрак;
  • 9:00-9:15 – общая карта дня;
  • 9:15-11:00 – проектный интенсив «#ForPost»;
  • 11:00-12:45 – круглый стол «Военная история Северо-Запада России»;
  • 13:00-14:00 – обед;
  • 13:40-15:30 – экскурсия в Псково-Печерский монастырь;
  • 16:00-17:00 – концертная программа;
  • 17:00-18:00 – проектный интенсив «#ForPost». Защита проектов перед экспертами и наставниками;
  • 18:00-19:00 – подведение итогов смены;
  • 19:00-20:00 – ужин;
  • 20:00-22:00 – закрытие смены, костёр;
  • 22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.

Суббота, 13 августа:

  • 7:15-7:30 – подъём;
  • 7:45-8:15 – завтрак;
  • 8:15-9:00 – общая карта дня;
  • 9:00-9:30 – отъезд участников / туристическая программа.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 августа 2022

Жители двух домов в Пскове остались без воды
08 августа 2022

586 человек болеют COVID-19 в Псковской области
08 августа 2022

Александр Малькевич рассказал о помощи Псковской области Бериславскому району Херсонщины
08 августа 2022

Стала известна программа летней исторической школы, которую организует ПсковГУ в рамках форума «Истоки»
08 августа 2022

О развитии лёгкой атлетики в Псковской области говорят в медиацентре ПАИ

08 августа 2022

Во время реставрации церкви Михаила Архангела был найден кирпич с немецким клеймом
08 августа 2022

Почти на 17% уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день
08 августа 2022

Какие мероприятия пройдут в библиотеках Псковской области в августе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...