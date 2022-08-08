Стала известна программа летней исторической школы, которую организует ПсковГУ в рамках форума «Истоки»

12:04, 08 августа 2022, ПАИ

Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России» пройдёт в Печорах и Самолве с 8 по 13 августа. Тематическая смена организована в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», работа которого по поручению президента РФ Владимира Путина стартовала 1 августа и продолжится до 8 октября. Инициаторами создания молодёжного лагеря являются губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Летняя историческая школа объединит ведущих российских учёных, известных общественных и государственных деятелей. На её площадке пройдут обучение более 100 студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей вузов России и Белоруссии. Школу организует и проводит Псковский государственный университет в рамках реализации госзадания Министерства науки и высшего образования РФ на тему «Проведение комплекса мероприятий по организации федерального молодёжного лагеря в Псковской области и обеспечения реализации проекта «Без срока давности».

Программа

Понедельник, 8 августа:

до 13:00 – приезд участников, регистрация, распределение участников по группам. Посещение Псково-Печерского монастыря;

13:00-14:00 – обед;

14:00-15:00 – квест на территории форума (сбор у сцены);

15:00-15:40 – приветствие участников форума;

16:00-16:40 – встреча участников школы с председателем правления Российского исторического общества, исполнительным директором фонда «История Отечества» Константином Могилевским;

16:40-17:35 – вводная лекция, проводит директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов;

17:35-19:00 – гостевая лекция, ведёт заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин;

19:00-20:00 – ужин / время для личного развития;

20:00-22:00 – проектный интенсив «#ForPost»: установочная сессия, командообразование;

22:30-00:00 – подготовка ко сну.

Вторник, 9 августа:

7:15-7:30 – подъём;

7:45-8:15 – общая зарядка;

8:15-9:00 – завтрак;

9:00-9:15 – общая карта дня;

9:15-13:00 – проектный интенсив «#ForPost»;

13:00-14:00 – обед;

14:00-15:30 – проект «Без срока давности» в образовательной и молодёжной повестке, ведёт директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмила Алиева;

14:00-15:30 – образовательный семинар, ведёт старший преподаватель кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Татьяна Филиппова;

16:00-17:00 – встреча Сергея Кириенко с участниками форума на тему «Сохранение исторической правды – основа системы патриотического воспитания»;

17:00-18:00 – открытие школы исследователей;

19:00-20:00 – ужин;

20:00-21:30 – спортивная программа / культурная программа;

20:00-21:30 – мастер-класс по плетению браслетов;

20:00-22:00 – встреча с отцом Анастасием;

22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.

Среда, 10 августа:

7:15-7:30 – подъём;

7:45-8:15 – общая зарядка;

8:15-9:00 – завтрак;

9:00-9:15 – общая карта дня;

9:15-13:00 – проектный интенсив «#ForPost»;

13:00-14:00 – обед;

14:00-16:00 – научно-образовательный семинар, ведёт и. о. директора Государственного архива Псковской области, председатель отделения Российского исторического общества в Пскове Наталья Исакова;

14:00-16:00 – образовательная лекция, ведёт заведующая научно-образовательной лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич;

16:00-18:00 – игра «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;

16:00-18:00 – тренинг «Дипломатия переговоров»;

18:00-19:00 – мастер-класс «Как разработать онлайн-урок?»;

18:00-19:00 – исторический квиз;

19:00-20:00 – ужин;

20:00-22:00 – спортивная программа / культурная программа;

20:00-22:00 – мастер-классы / творческие мастерские;

21:00-22:30 – дискотека;

22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.

Четверг, 11 августа:

7:15-7:30 – подъём;

7:45-8:15 – общая зарядка;

8:15-9:00 – завтрак;

9:00-9:30 – общая карта дня;

9:30-12:00 – выезд в деревню Самолву;

12:00-14:00 – общественно-полезная программа в деревне Самолва (участие в создании эколого-просветительской тропы);

14:00-14:45 – полевой обед / обед на территории форума;

14:45-18:00 – отъезд из деревни Самолва;

19:00-20:00 – ужин;

20:00-22:00 – спортивная программа / культурная программа;

20:00-22:00 – мастер-классы / творческие мастерские;

22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.

Пятница, 12 августа:

7:15-7:30 – подъём;

7:45-8:15 – общая зарядка;

8:15-9:00 – завтрак;

9:00-9:15 – общая карта дня;

9:15-11:00 – проектный интенсив «#ForPost»;

11:00-12:45 – круглый стол «Военная история Северо-Запада России»;

13:00-14:00 – обед;

13:40-15:30 – экскурсия в Псково-Печерский монастырь;

16:00-17:00 – концертная программа;

17:00-18:00 – проектный интенсив «#ForPost». Защита проектов перед экспертами и наставниками;

18:00-19:00 – подведение итогов смены;

19:00-20:00 – ужин;

20:00-22:00 – закрытие смены, костёр;

22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.

Суббота, 13 августа: