Стала известна программа летней исторической школы, которую организует ПсковГУ в рамках форума «Истоки»
Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России» пройдёт в Печорах и Самолве с 8 по 13 августа. Тематическая смена организована в рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки», работа которого по поручению президента РФ Владимира Путина стартовала 1 августа и продолжится до 8 октября. Инициаторами создания молодёжного лагеря являются губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.
Летняя историческая школа объединит ведущих российских учёных, известных общественных и государственных деятелей. На её площадке пройдут обучение более 100 студентов, аспирантов, молодых учёных и преподавателей вузов России и Белоруссии. Школу организует и проводит Псковский государственный университет в рамках реализации госзадания Министерства науки и высшего образования РФ на тему «Проведение комплекса мероприятий по организации федерального молодёжного лагеря в Псковской области и обеспечения реализации проекта «Без срока давности».
Программа
Понедельник, 8 августа:
- до 13:00 – приезд участников, регистрация, распределение участников по группам. Посещение Псково-Печерского монастыря;
- 13:00-14:00 – обед;
- 14:00-15:00 – квест на территории форума (сбор у сцены);
- 15:00-15:40 – приветствие участников форума;
- 16:00-16:40 – встреча участников школы с председателем правления Российского исторического общества, исполнительным директором фонда «История Отечества» Константином Могилевским;
- 16:40-17:35 – вводная лекция, проводит директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов;
- 17:35-19:00 – гостевая лекция, ведёт заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин;
- 19:00-20:00 – ужин / время для личного развития;
- 20:00-22:00 – проектный интенсив «#ForPost»: установочная сессия, командообразование;
- 22:30-00:00 – подготовка ко сну.
Вторник, 9 августа:
- 7:15-7:30 – подъём;
- 7:45-8:15 – общая зарядка;
- 8:15-9:00 – завтрак;
- 9:00-9:15 – общая карта дня;
- 9:15-13:00 – проектный интенсив «#ForPost»;
- 13:00-14:00 – обед;
- 14:00-15:30 – проект «Без срока давности» в образовательной и молодёжной повестке, ведёт директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета Людмила Алиева;
- 14:00-15:30 – образовательный семинар, ведёт старший преподаватель кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Татьяна Филиппова;
- 16:00-17:00 – встреча Сергея Кириенко с участниками форума на тему «Сохранение исторической правды – основа системы патриотического воспитания»;
- 17:00-18:00 – открытие школы исследователей;
- 19:00-20:00 – ужин;
- 20:00-21:30 – спортивная программа / культурная программа;
- 20:00-21:30 – мастер-класс по плетению браслетов;
- 20:00-22:00 – встреча с отцом Анастасием;
- 22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.
Среда, 10 августа:
- 7:15-7:30 – подъём;
- 7:45-8:15 – общая зарядка;
- 8:15-9:00 – завтрак;
- 9:00-9:15 – общая карта дня;
- 9:15-13:00 – проектный интенсив «#ForPost»;
- 13:00-14:00 – обед;
- 14:00-16:00 – научно-образовательный семинар, ведёт и. о. директора Государственного архива Псковской области, председатель отделения Российского исторического общества в Пскове Наталья Исакова;
- 14:00-16:00 – образовательная лекция, ведёт заведующая научно-образовательной лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич;
- 16:00-18:00 – игра «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»;
- 16:00-18:00 – тренинг «Дипломатия переговоров»;
- 18:00-19:00 – мастер-класс «Как разработать онлайн-урок?»;
- 18:00-19:00 – исторический квиз;
- 19:00-20:00 – ужин;
- 20:00-22:00 – спортивная программа / культурная программа;
- 20:00-22:00 – мастер-классы / творческие мастерские;
- 21:00-22:30 – дискотека;
- 22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.
Четверг, 11 августа:
- 7:15-7:30 – подъём;
- 7:45-8:15 – общая зарядка;
- 8:15-9:00 – завтрак;
- 9:00-9:30 – общая карта дня;
- 9:30-12:00 – выезд в деревню Самолву;
- 12:00-14:00 – общественно-полезная программа в деревне Самолва (участие в создании эколого-просветительской тропы);
- 14:00-14:45 – полевой обед / обед на территории форума;
- 14:45-18:00 – отъезд из деревни Самолва;
- 19:00-20:00 – ужин;
- 20:00-22:00 – спортивная программа / культурная программа;
- 20:00-22:00 – мастер-классы / творческие мастерские;
- 22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.
Пятница, 12 августа:
- 7:15-7:30 – подъём;
- 7:45-8:15 – общая зарядка;
- 8:15-9:00 – завтрак;
- 9:00-9:15 – общая карта дня;
- 9:15-11:00 – проектный интенсив «#ForPost»;
- 11:00-12:45 – круглый стол «Военная история Северо-Запада России»;
- 13:00-14:00 – обед;
- 13:40-15:30 – экскурсия в Псково-Печерский монастырь;
- 16:00-17:00 – концертная программа;
- 17:00-18:00 – проектный интенсив «#ForPost». Защита проектов перед экспертами и наставниками;
- 18:00-19:00 – подведение итогов смены;
- 19:00-20:00 – ужин;
- 20:00-22:00 – закрытие смены, костёр;
- 22:00-23:00 – подготовка ко сну, неформальное общение.
Суббота, 13 августа:
- 7:15-7:30 – подъём;
- 7:45-8:15 – завтрак;
- 8:15-9:00 – общая карта дня;
- 9:00-9:30 – отъезд участников / туристическая программа.
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Стала известна программа летней исторической школы, которую организует ПсковГУ в рамках форума «Истоки»