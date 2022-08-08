Ребёнок выпал из окна второго этажа
В посёлке Локня на улице Советской напротив дома № 13 10-летний ребёнок выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Он госпитализирован в медучреждение.
По словам очевидцев, ведётся ремонт дома, поэтому балконы снесли, а под окнами находится строительный мусор.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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