586 человек болеют COVID-19 в Псковской области

12:35, 08 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 70 человек, выздоровели 42 пациента. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 112 464 человека, 109 993 пациента выздоровели, 1 885 человек умерло.

Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеет 586 человек.