586 человек болеют COVID-19 в Псковской области
За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 70 человек, выздоровели 42 пациента. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.
Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 112 464 человека, 109 993 пациента выздоровели, 1 885 человек умерло.
Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеет 586 человек.
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