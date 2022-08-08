Жители двух домов в Пскове остались без воды

13:00, 08 августа 2022, ПАИ

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Жители двух домов в Пскове остались без воды, сообщил 8 августа горводоканал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Отключение произошло из-за того, что при выполнении строительных работ по прокладке теплотрассы на улице Яна Фабрициуса подрядчик повредил водопровод.

«В настоящее время произведено аварийное отключение дома № 29/38 на улице Яна Фабрициуса и дома № 40 на ул. Вокзальной, подрядчик ведёт восстановительные работы. Подрядчик обещает восстановить водоснабжение в течение двух часов», — подчеркнули сотрудники горводоканала.