Кратковременные дожди и +23 градуса обещают в Псковской области 9 августа

13:05, 08 августа 2022, ПАИ

9 августа на территории Псковской области ожидается до 23 градусов тепла и кратковременные дожди, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Во вторник на территории региона будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди. Температура по области ночью +6…+11 градусов, днём +18…+23 градуса.

Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.