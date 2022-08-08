Кратковременные дожди и +23 градуса обещают в Псковской области 9 августа
9 августа на территории Псковской области ожидается до 23 градусов тепла и кратковременные дожди, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Во вторник на территории региона будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди. Температура по области ночью +6…+11 градусов, днём +18…+23 градуса.
Будет дуть северный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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