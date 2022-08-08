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Общество

10 августа состоится жеребьевка по размещению платных предвыборных агитационных материалов

10 августа в 15:00 состоится жеребьевка по распределению платной печатной площади и платного эфирного времени в средствах массовой информации между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для размещения агитационных материалов на выборах депутатов в Псковскую городскую Думу седьмого созыва, выборы которых назначены на 9, 10, 11 сентября 2022 года.

Жеребьевка состоится по распределению платной печатной площади в газете «Аргументы и факты - Псков», а также платного эфирного времени на телеканале «Первый Псковский», на радиостанциях «Седьмое небо» и «Бонус радио» и информационно-агитационных материалов в сетевых изданиях «Псковское агентство информации», «Аргументы и факты - Псков», «Псковская правда».

Жеребьевка состоится по адресу: улица Ленина, дом 6а.

Жеребьевка проводится на основании своевременно поданных заявок от зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.

Сканы подписанных заявок на участие в жеребьевке необходимо направить на электронный адрес e.sezeikina@mhpsk.ru или принести в АНО ИД «Медиацентр» не позднее 12:00 9 августа 2022 года.

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