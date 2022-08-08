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Наталья Спиридонова рассказала о своей цели на следующий год

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова рассказала, что её целью является получение звания мастера спорта международного уровня. В этом году на чемпионате России ей не удалось взять необходимую высоту из-за волнения на выступлении. Об этом серебрёный призёр чемпионата России рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Я мечтаю, что всё получится. Для этого надо, чтобы был мой день, чтобы я встала с холодной головой. По нормативам я полностью готова, но мне не хватает везения и хладнокровия во время выступления, чтобы меньше волновалась», – добавила спортсменка.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Екатерина Алексеева добавила, что основная сложность в том, что не хватает драйва, который присутствует на международных соревнованиях, благодаря которому, по её мнению, многие спортсмены делают то, чего от себя не ожидают. Также сложности добавляет то, что чемпионат России, на котором можно получить международный статус, проходит всего два раза в год. Раньше, помимо этого чемпионата, статус можно было получить на международных соревнованиях.

«Теперь есть только чемпионат России, который проходит два раза в год. Это может давить во время выступления, что именно здесь и сейчас надо выложиться по максимуму, нет права на ошибку», – отметила Алексеева.

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