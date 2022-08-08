Советский космонавт Филипченко скончался на 95-м году жизни

13:30, 08 августа 2022, ПАИ

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Анатолий Филипченко, участвовавший в первом в мире групповом полете трех космических кораблей, скончался в воскресенье на 95-м году жизни, сообщил 8 августа «Роскосмос».

«С прискорбием сообщаем, что в воскресенье, 7 августа 2022 года, на 95-м году жизни скончался участник первого в мире группового полета трёх космических кораблей, дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт СССР Анатолий Филипченко», — говорится в сообщении.

Первый полёт Анатолий Филипченко совершил в 1969 году на космическом корабле «Союз-7» вместе с Владиславом Волковым и Виктором Горбатко. В программу полёта входила стыковка с космическим кораблём «Союз-8», которая не состоялась из-за технических неполадок. Второй полёт совершил с 2 по 8 декабря 1974 года на космическом корабле «Союз-16» вместе с Николаем Рукавишниковым.