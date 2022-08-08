Контейнеры для ТКО выставил «Экопром» во время фестиваля исторической реконструкции в Пскове

13:33, 08 августа 2022, ПАИ

В эти выходные в Псковском кремле прошёл ежегодный исторический праздник «Довмонт Псковский», куда псковский филиал «Экопрома» выставил контейнеры для ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Контейнеры для мусора расположились в северной зоне проведения фестиваля.

Отметим, что за последние две недели Псковский филиал ООО «Экопром» выставил контейнеры для проведения крупных псковских мероприятий: городская ярмарка, День города и День ВДВ.