Контейнеры для ТКО выставил «Экопром» во время фестиваля исторической реконструкции в Пскове
В эти выходные в Псковском кремле прошёл ежегодный исторический праздник «Довмонт Псковский», куда псковский филиал «Экопрома» выставил контейнеры для ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
Контейнеры для мусора расположились в северной зоне проведения фестиваля.
Отметим, что за последние две недели Псковский филиал ООО «Экопром» выставил контейнеры для проведения крупных псковских мероприятий: городская ярмарка, День города и День ВДВ.
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