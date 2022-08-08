Александр Гаврилов: В Псковской области есть все условия для развития легкой атлетики

13:40, 08 августа 2022, ПАИ

В Псковской области есть все условия для развития легкой атлетики. Как рассказал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, этого удалось добиться после реконструкции стадиона «Машиностроитель», в котором легкоатлеты могут заниматься.

«В Пскове созданы достаточные условия, чтобы мы могли делать огромные шаги в направлении легкой атлетики. Одна из задач в развитии — скоординированность работы тренеров и федерации спорта, чтобы каждый понимал, за что он отвечает, чтобы каждый талантливый ребенок области был поддержан», - прокомментировал Александр Гаврилов.