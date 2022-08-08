Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией
Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией, пишут федеральные СМИ.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов заявил, что Запорожская область навсегда выходит из состава Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что референдум о статусе Запорожской области может пройти в первой половине сентября. Однако точная дата не называлась в связи с тем, что ещё шло формирование избирательных комиссий.
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Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией
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