Женщина госпитализирована в результате опрокидывания автомобиля
В Красногородском районе в деревне Гавры водитель автомобиля не справился с управлением на грунтовой дороге и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП госпитализирована в медучреждение 59-летняя пассажирка автомобиля.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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