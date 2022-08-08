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Происшествия

Женщина госпитализирована в результате опрокидывания автомобиля

Фото с места просшествия

В Красногородском районе в деревне Гавры водитель автомобиля не справился с управлением на грунтовой дороге и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. 

Фото с места просшествия

В результате ДТП госпитализирована в медучреждение 59-летняя пассажирка автомобиля.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. 
Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Фото с места просшествия

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