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Общество

С начала 2022 года 2/3 кредитных средств на сезонные работы Россельхозбанк выдал на льготных условиях

В 2022 году Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 958 млрд рублей кредитных средств, на 3,4% превысив результат за аналогичный период 2021 года. Из них 356 млрд рублей, или 37,2%, заемщики получили по льготной ставке. За этот же период количество экспортно ориентированных компаний АПК, обслуживающихся в Россельхозбанке, выросло на 16% - до 1621.

От своевременного и доступного кредитования посевной зависит успех всего аграрного сезона и наличие продуктов на столах россиян.

Россельхозбанк увеличил объём льготного кредитования сезонных работ на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 292,4 млрд рублей. Общий прирост финансовой поддержки на эту цель составил более 21,5% - до 427,7 млрд рублей. Таким образом, 2/3 средств на посевную аграрии получили на самых выгодных для себя условиях. В 20 регионах доля РСХБ в финансировании сезонных работ превышает 90%.

В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса в АПК на 14,0% - до 772,6 млрд рублей, среднего, малого и микробизнеса – на 8,6% - до 160,6 млрд рублей.

Выдачи средств жителям сельских территорий составили 24,4 млрд рублей. Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств.

В 2022 году банк также усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 360,4 млрд рублей (+35,0% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось на 16% за год - до 1621 юридического лица/группы компаний.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


 

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