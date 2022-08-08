Вооруженные силы России уничтожили около 150 боевиков ВСУ под Харьковом

15:44, 08 августа 2022, ПАИ

Вооруженные силы России уничтожили около 150 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом сообщил 8 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования. По словам Игоря Конашенкова, противник потерял до 150 военнослужащих. Также уничтожено 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники ВСУ.

Кроме того, ВКС России уничтожили до 30 военнослужащих 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новополтавки в Николаевской области.